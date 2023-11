Doruk, cansado de los celos de Asiye, le deja las cosas claras: "No tengo ojos para nadie más que no seas tú"

La relación de Asiye y Doruk empeora por momentos. Asiye está enfadada con Ömer y con Doruk y todo por culpa de los celos que siente hacia Yasmin.

La joven aprovecha cualquier momento para decirle a Doruk que haría mejor pareja con Yasmin que con ella y directamente le pregunta a su novio si tiene algo con su compañera de clase.

Doruk le repite que no tiene nada con Yasmin, pero Asiye le responde que la otra noche les pilló ambos abrazándose y que, por eso, está convencida de que hay algo entre ellos.

El joven Atakul le explica todo lo ocurrido, le dice que lo ha malinterpretado todo y que no tiene ojos para nadie más que no sea ella: “Deja ya ser tan injusta conmigo porque ya no te reconozco”. ¿Podrán resolver sus diferencias?