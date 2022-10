Doruk y Asiye se reconcilian: “Estamos saliendo, estamos juntos"

Doruk y Asiye llevan un tiempo con muchos vaivenes en su relación. Los jóvenes han discutido varias veces, y por mucho que el hijo de Akif ha intentado arreglarlo, no lo conseguía del todo.

El principio de sus problemas fue cuando Berk grabó a Doruk diciendo algo sobre Asiye que no le hizo nada de gracia. La joven decidió romper con él, y a partir de ahí recuperar la relación se ha convertido todo un reto para el joven, pero parece que insistir tanto va a darle sus frutos.

Doruk comenzó a trabajar con Asiye en una cafetería, pero lejos de ser una bonita experiencia en la que ambos pasasen más tiempo juntos, les ha hecho tener más discusiones. Todo a causa de que Selim está también enamorado de la joven… ¡Y Doruk no lo soporta!

De hecho, el joven ha tenido una fuerte pelea con él porque llamó “cariño” a la Eren y… ¡Ahora está despedido!

Doruk y Asiye han ido juntos al colegio por primera vez desde la discusión entre Selim y el hijo de Akif. El joven quiere quedar con la Eren después del trabajo, pero ella tenía algo que contarle: ¡Ha renunciado al trabajo!

Asiye no se siente cómoda trabajando con él ahora que sabe que Selim está enamorada de ella… ¡Y Doruk se ha alegrado muchísimo! “Al fin y al cabo, ahora tienes novio… ¿Lo tienes?”, le ha preguntado.

Doruk le ha hecho muchas veces la misma pregunta a la joven, pero ella nunca le responde ni le dice si están o no juntos. ¡Y no puede más! “Me das esperanzas y luego me mandas a tomar viento”, le ha reprochado.

Entonces la joven se ha decidido y le ha dicho a Doruk lo que realmente son: “Estamos saliendo, estamos juntos”. Al joven le ha encantado escuchar esas palabras de Asiye, su novio. ¡Qué bonito, se han reconciliado!