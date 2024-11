Cansu vuelve a cargar contra Aybike y desvela un secreto delante de su padre

La relación entre las hermanas va de mal en peor. Cansu ya no vive en casa de los Eren, pero eso no significa que no pueda ir a casa de su padre cuando quiera.

La familia había quedado para desayunar juntos. Al llegar, Cansu se ha encontrado a Aybike tendiendo la ropa, vistiendo un mono verde que parecía nuevo, el mismo que Orhan le había comprado a Cansu.

La hija mayor no ha dudado en echárselo en cara a su hermana: “Papá me lo ha comprado; no te emociones tanto cuando veas algo, también puede ser para mí”.

Aybike se ha enfadado muchísimo por la forma en que Cansu le ha exigido que se quite el mono y ha comenzado a decirle cosas horribles: “¿Crees que le importas? ¿Cuánto tiempo llevas en su vida? Yo he sido su hija durante 19 años”.

Cansu, muy molesta, ha decidido entrar en casa y no seguir con la discusión. Al entrar, Aybike ha escuchado a Orhan decir que el mono que lleva puesto se lo ha regalado a Cansu. Ambas han comenzado a discutir de nuevo, y Cansu ha intentado hacerle daño a su hermana con un golpe muy bajo.

La hija de Ayten le ha contado a Orhan que Aybike no ha sido sincera con él. El día que le dijo que iba a la biblioteca, en realidad no fue y estuvo con Berk. Aybike ha intentado desmentirlo todo, pero ha sido en vano.

Esto ha provocado una pelea entre Orhan y Aybike, en la que la joven ha terminado por irse a su habitación. ¿Cuál será el objetivo de Cansu con este tipo de comportamientos?