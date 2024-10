Cansu destroza a Orhan con su duro ataque: “A tu otra hija le das todo sin que te lo pida”

Oğulcan tuvo un detalle muy bonito con su hermana: unas zapatillas nuevas. El joven estuvo mucho tiempo ahorrando y trabajando para poder regalárselas, ya que sabía que los zapatos de Cansu estaban estropeados.

Mientras Orhan y Oğulcan volvían de hacer la compra, se han encontrado con Cansu, quien ha agradecido a su hermano el regalo, pero también ha reprochado a su padre: “Normalmente, los padres son los que compran a sus hijos las cosas que necesitan”. Orhan no da crédito a las palabras de su hija; él no tenía idea de que necesitaba unas zapatillas nuevas: “Si necesitabas zapatos, ¿por qué no me lo dijiste? Lo habría solucionado”.

Ante estas palabras, Cansu ha lanzado otra pulla: “A tu otra hija le compras cosas sin necesidad de que te diga nada”. Orhan se ha quedado destrozado después de las duras acusaciones de su hija y ha llegado a dudar si ese es el motivo por el que se han ido de casa.

Oğulcan, tratando de calmar la situación, le ha dicho que es por otra cosa, despertando aún más la intriga de su padre. “Ayten siente algo por ti”, le ha confesado. Orhan ha terminado la conversación diciéndole a su hijo que no hablará con él de ese tema. ¿Conseguirá Orhan volver a ganarse el amor de su hija?