El bonito gesto de Doruk para que Asiye consiga algo de dinero: "Es lo único que puedo hacer por el momento"

La ex pareja no encuentran más que obstáculos en su camino hacia la reconciliación. Han pasado del amor al odio, en cuestión de días, o eso es lo que quieren hacer pensar al otro. Lo cierto es que la pareja sigue muy enamorada, pero por orgullo no se dicen lo que sienten el uno por el otro ni ponen de su parte para intentar solucionar sus problemas.

Doruk, que está intentando reconquistar a Asiye, decide ayudarla, pero sin que ella se entere.

Al enterarse que la joven necesita dinero, rechaza un bolo para cantar con un grupo de música y recomienda para el puesto a Asiye. El integrante del grupo de música va a ofrecerle el trabajo a Asiye y Melisa le dice a Doruk si está celoso al ver a la joven con otro chico.

Doruk le dice que nada de eso y le confiesa el bonito gesto que ha querido tener con la que ahora es su ex.

¿Estaremos más cerca de la esperada reconciliación de Asiye y Doruk?