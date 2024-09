Ayla se ve obligada a mentir ante una Elif rota de dolor: "No me alejes de tu lado"

Ayla y Elif han protagonizado un duro momento que nos ha roto en pedazos. Ayla ha tenido que fingir que no puede responsabilizarse de la joven y ella no ha podido reprimir las lágrimas.

Ambas se quieren como madre e hija, pero las amenazas de Gokhan han desencadenado en una dura conversación que las separará durante un tiempo.

La madre de Berk ha tenido que hacer de tripas corazón y mentirle a su hija diciéndole que esta muy cansada y que no puede mantenerla. Elif ha intentado por todos los medios quedarse, pero la decisión ya estaba tomada.

La joven no paraba de llorar y de repetir que estaba buscando trabajo y que no le importaría privarse de todo con tal de quedarse a vivir con ella y, entre lágrimas, le ha suplicado a Ayla que no la deje sola.

En un momento de lucidez, Elif ha pensado que su padre podría estar detrás de todo, pero la actuación de Ayla, le ha dejado ver que no. La madre de Berk ha seguido con su papel por miedo a las consecuencias, diciéndole palabras muy duras a la joven: “Yo no soy tu madre”. ¡Ojalá pronto vuelvan a vivir juntas!