Aybike utiliza a Berk para vengarse de Ayla: "Nos vamos a casar cuando acabemos el colegio"

Aybike y Berk no pasan por su mejor momento. Şengül y Ayla, las madres de los jóvenes no ven con buenos ojos está relación y parece que su particular guerra todavía no ha acabado.

Tras los últimos acontecimientos, Aybike decide que no va a parar hasta vengarse de Ayla. La joven se ha enterado de que Ayla y Gönül tendieron una trampa a su madre. Hicieron que Şengül se gastase mucho dinero en un negocio inexistente y ahora… ¡se ha quedado en la ruina!

Aybike, entonces, llama a Berk para decirle que van a ir al restaurante de Gönül donde sabe que también está Ayla. El joven se queda muy sorprendido ya que la pareja estaba enfadada.

Ambos se presentan en el restaurante y Aybike utiliza a Berk para darle a Ayla donde más le duele. Le dice que han hecho las paces, que son muy felices y que en cuanto sean mayores de edad…¡se casarán!

Ayla, a punto del colapso, les dice que eso no puede ser y que tiene que tratarse de una broma: “Me vais a matar del disgusto”, ya que no puede ni ver a Aybike.

Al salir de allí, Berk se da cuenta de lo que ha hecho, su todavía novia y le pide explicaciones. Ella le cuenta por qué lo ha hecho y le pide perdón por haber herido sus sentimientos: “Lo siento, no se me ocurrió otra forma de vengarme”.

Berk le dice que no es capaz de enfadarse con ella y ella le responde que, sí quiere casarse con él, pero cuando acaben la universidad, mientras se reconcilian con un abrazo. ¡Momentazo!