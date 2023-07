Aybike y Berk, cada vez más alejados: "Tú y yo no tenemos nada más que hablar"

Desde que Berk descubrió la verdad sobre el accidente mortal de su padre, ya no es el mismo. Ha dejado de hablarse con Doruk y se muestra a la defensiva con todo el mundo. ¡Quiere que los Atakul paguen por lo que le hicieron a Resul!

Aybike está harta de esta situación. Lleva días viendo cómo su novio ataca a todo el mundo, especialmente al que era su mejor amigo, y siente que ya no lo reconoce. ¡Esto está afectando a su relación!

Tras una discusión con Doruk en la cafetería del Ataman, Berk le pide a Aybike que hablen a solas… ¡Aunque ella se niega! “¿Qué pasa? ¿Qué problema hay?”, le pregunta el hijo de Ayla enfadado a su novia.

“Que te comportes como un loco, que no hables con Doruk y que no quieras ver las cosas como son”, se justifica Aybike. Pero Berk no entiende que su novia se posicione con las personas con las que tiene un conflicto en vez de con él.

Al ver que el joven no es capaz de entrar en razón, Aybike le dice que ya no tiene nada más que hablar con él. ¿Estará su relación herida de muerte? ¿Acabará entrando Berk en razón y personará a su mejor amigo?