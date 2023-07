En el próximo capítulo de 'Hermanos': Ömer, sorprendido al ver que Leyla se preocupa por él... ¿qué intenciones tendrá?

Ahmet descubrió que Ömer le había robado unos relojes cuando vivía en casa de la señora Sevgi y está dispuesto a todo por recuperarlos. El joven Eren los cogió después de hacer un trato con Akif…¡el empresario le había propuesto a hacer un negocio con él!

En el próximo capítulo veremos cómo Ahmet irá al colegio a amenazar a Ömer …si no, le devuelve el dinero, le denunciará a la policía.

El joven, que no sabe todavía que Ahmet es su padre, no sabrá que hacer porque ahora no tiene para devolver el dinero que cuesta los relojes.

Leyla, al ver toda la escena desde la cafetería del colegio, le ofrecerá su ayuda a Ömer. Los jóvenes han empezado acercarse desde que fueron a cenar juntos. La hermana de Tolga le dirá que lo hace porque ella es así, pero él no quiere que le ayude y que no se lo cuente a nadie. ¿Qué hará Leyla? ¿Estará empezando a sentir algo por él?

Por otro lado, los hermanos Eren escucharán a Gönül hablar muy mal sobre ellos y decidirán marcharse de la casa de tío y de nuevo, volverían a estar en la calle… ¿Dónde irán ahora? Además, la vida de Tolga correrá peligro tras una fuerte disputa con su padre. ¿Se pondrá bien?

Descubre como continúa todo con un nuevo capitulazo de ‘Hermanos’. ¡No te lo pierdas!