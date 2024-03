Asiye y sus amigos cumplen el último deseo de Doruk y le rinden un bonito homenaje: “Mientras estéis vivos, sed felices”

Asiye se acuerda de su novio constantemente y no puede creerse que ya no vuelva a verlo nunca más tras perder la vida en un terrible accidente. Aunque su sorpresa, le animó un poco está desolada. Su prima de Aybike y Berk llevan a la joven a un restaurante, pero Asiye no es capaz de probar bocado.

Allí, los tres recuerda una última conversación que mantuvieron con Doruk días atrás en la que él les pedía que, si moría, no debían llorar ni estar tristes por él.

Doruk también les pidió varias cosas: que le diesen de comer a las gaviotas, que cantasen una canción, que fuesen donde fueron la última vez de picnic, que bailasen, que cantasen y que lanzasen globos al cielo.

“Sed felices mientras estéis vivos”, les dijo Doruk y los tres amigos intentan cumplir su última voluntad mientras recuerdan con cariño todos los momentos felices que vivieron con él. ¡Cómo te echamos de menos, Doruk!