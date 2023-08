Asiye pierde su trabajo después de que Emel estropee accidentalmente un lote de ropa, ¿qué hará ahora?

Asiye y Emel van al médico para que le quiten a la pequeña Eren la escayola después del atropello. La novia de Doruk decide llevarse a su hermana al trabajo, ya que nadie más puede encargarse de ella.

La menor de los Eren se sienta en una mesa apartada para merendar y, en un descuido, le da accidentalmente un golpe a un vaso repleto de zumo que cae en un lote de ropa nuevo. Emel da un respingo y Asiye se acerca a ver que ha pasado... ¡la novia de Doruk parece muy nerviosa y no sabe cómo actuar!

Una de sus compañeras intenta ayudar a las Eren a solucionar el estropicio, pero justo en ese momento aparece el jefe y además de contarle la verdad, ¡descubre a Emel!

El jefe le reprocha varios de sus comportamientos, pero Asiye se intenta disculpar: “No volverá a pasar”. Sin embargo, él hace oídos sordos y... ¡la despide! No solo eso, el jefe le confiesa que no va a darle el sueldo porque arreglar el destrozo costará más. ¿Qué harán ahora?