Asiye le deja las cosas claras a Selim: “Estoy muy enamorada de Doruk"

Doruk y Asiye han comenzado a salir de nuevo y parece que han conseguido resolver todas sus diferencias.

A partir de que el joven y Selim se enfrentasen en la cafetería, la Eren parece haberse dado cuenta de que quiere estar con Doruk, e incluso ha dejado el trabajo porque no se sentía cómoda sabiendo que su jefe estaba enamorado de ella.

A pesar de ello, Selim ha seguido insistiendo y ha ido a ver a Asiye a la salida del colegio. El joven le ha pedido disculpas por lo que hizo su padre, que es el casero de los Eren.

El hombre fue a casa de Orhan y Şengül y les dijo que les daba un mes para abandonar la casa. La iba a vender a un contratista para que construyesen allí un edificio. ¿Cómo iba a hacer algo así? Selim, por suerte, logró evitarlo.

El joven ha ido a hablar con Asiye porque no quiere que se sienta triste por ese asunto. “Para mí eres muy especial y te valoro mucho”, le ha dicho. Además, le ha asegurado que puede volver cuando quiera a la cafetería. ¡Todavía no ha buscado a nadie para sustituirla!

Asiye, sin embargo, está segura de que no quiere trabajar allí. Selim sabe que es porque confesó que le gustaba, pero él no haría nada si no diera ella el primer paso.

Estas palabras han enfadado a Asiye. ¡Ella lo ve como un hermano!

Doruk ha llegado también al lugar, y la joven le ha dejado claro que está muy enamorada del hijo de Akif. A Selim le ha quedado claro que no tiene ninguna opción de estar con Asiye, y esto le ha provocado mucha rabia. “Este pijo malcriado nunca te hará tan feliz como yo”, le ha asegurado.

Asiye se ha sentido acosada, y Selim muy decepcionado… Él fue quien evitó que su padre demoliese la casa de los Eren… ¿Se habrá arrepentido? ¿Querrá vengarse de la joven?