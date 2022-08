Akif sentencia su relación con Suzan: “Se acabó”

Akif ha sobrevivido al accidente de coche que sufrió con Kenan. Su operación fue un éxito y ya puede recuperarse en casa. Después de lo que ocurrió, el marido de Nebahat ha pensado mucho sobre la relación que mantenía con su mujer, que, a pesar de que le dio un ultimátum, está cuidando de él en casa. Akif se ha mostrado muy agradecido y también arrepentido por todo lo que ha hecho sufrir a Nebahat.

Akif ya no quiere divorciarse de su mujer, sino que quiere convencerla de que le dé una segunda oportunidad. Esto ha llegado a oídos de Suzan, que ha ido al despacho del padre de Doruk y Melisa para reprocharle que le haya mentido.

La mujer de Kenan no entiende que Akif quiera volver a su “vida falsa” y que haya decidido no divorciarse. Él le ha recordado que casi muere en el coche que conducía el marido de Suzan. “Me parece que las cosas han cambiado”, le ha dicho.

Suzan sigue sin entender la decisión de Akif, y él le ha asegurado que el no divorciarse no significa que no la quiera. Eso sí, le ha preguntado algo que le ha dolido mucho a la madre de Harika: “¿Tanto querías a tu marido como para estar tan enfadada conmigo?”. Suzan no lo ha podido soportar… ¡y le ha pegado a Akif! También lo ha llamado repugnante.

Pero el marido de Nebahat se mantiene en su línea: él y Suzan son los culpables del accidente de coche de Kenan por haber mantenido una relación en secreto. Si esto nunca hubiera ocurrido, el padre de Harika seguiría vivo porque Nebahat nunca hubiese tenido que llamar.

“Yo ya he pasado página, y te recomiendo que tú hagas lo mismo”, ha sentenciado Akif. ¿Será Suzan capaz de dejarlo ir?