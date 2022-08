Akif descubre que Melisa ayudó económicamente a los Eren: ¿Se vengará?

El asunto del collar de Melisa ha traído problemas inesperados. Nebahat se ha encontrado con que la caja estaba vacía, y su primer pensamiento es que ha sido Asiye la culpable.

Doruk está muy enfadado con su madre por pensar que la joven Eren sería capaz de hacer algo así y ha esperado a que llegase su hermana para aclararlo todo.

Melisa no quería desvelar dónde estaba el collar, pero finalmente ha tenido que contárselo todo a sus padres. ¡Asiye no podía pagar por algo así!

Akif no entiende por qué su hija ha vendido un collar de diamantes… ¿Qué razón puede tener para hacer algo así? Melisa les ha confesado que quería ayudar a unos amigos que necesitaban dinero y no quería pedírselo a él.

“¿Es que te has vuelto loca?”, le ha preguntado. El collar que la joven le dio a Oğulcan se lo regalaron sus padres y Akif no veía adecuado que vendiese algo tan caro y esperar que no se enfadasen.

El padre de Melisa todavía tiene una última pregunta… ¿Qué ha hecho su hija con el dinero? Melisa no quería, pero no le ha quedado otra opción… ¡Le ha tenido que contar que Kadir y Ömer estaban en problemas!

Los Eren necesitaban el dinero para pagar los móviles que Berk y Tolga robaron cuando Ömer se quedó dormido en la tienda. Oğulcan pidió el dinero a Melisa, y ella no dudó en ayudarlos.

Nebahat ya sabe que la culpable no fue Asiye y la acusó injustamente. ¿Será capaz de pedirle perdón? ¿Cómo va a actuar Akif ahora que sabe que su hija les dio dinero a los Eren?