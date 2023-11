Akif descubre que Ahmet le ha robado el móvil y evita que sus mentiras salgan a la luz: "Estás obsesionado conmigo"

Ahmet sabe que Akif está jugando a dos bandas con Suzan y Nebahat. Cansado de que el padre de Doruk se ría de Suzan, intenta que su amiga abra los ojos.

Akif al final siempre se sale con la suya y consigue que Suzan no le descubre ni pille que le está siendo infiel con Nebahat. Sin embargo, a Ahmet le da mucha rabia que la que un día fue su pareja esté tan ciega y esté perdiendo el tiempo con un hombre que no merece la pena. ¿Estará empezando a volver a sentir algo por ella?

El señor Yilmaz, al darse cuenta de la complicidad entre Nebahat y Akif, decide robarle el móvil a su peor enemigo y le pide a un empleado que lo desbloquee para intentar encontrar alguna imagen o vídeo que puede desenmascararle ante los ojos de Suzan.

Las cosas no salen como Ahmet esperaba y Akif descubre las intenciones del padre de Yasmin: “Estás tan obsesionado conmigo que hasta me robas el teléfono”, le dice recalcando que no es tan tonto como para dejar que le pillase tan fácilmente.

“Algún día, te daré caza”, le dice Ahmet al darse cuenta de que esta batalla la ha perdido, pero que la guerra entre ellos no ha hecho más que comenzar.