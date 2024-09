Akif confiesa todos sus pecados a Nebahat al creer que está a punto de morir: "Hice a Süreyya socia del club con tu dinero"

Akif está desolado desde que el médico le comunicó que le quedaban tan solo unos meses de vida ya que está muy enfermo.

Sin embargo, ha decidió no undirse y aprovechar al máximo los días que le quedan de vida. Así, vive junto a Nebahat su momento más feliz sin saber que su mujer sabe que él no se está muriendo y que todo fue un error del médico.

Nebahat quiere ocultárselo porque le gusta más esta nueva faceta de Akif y este lado bueno que casi ni conocía de él.

Por su parte, Akif quiere irse con la conciencia tranquila y le confiesa a su mujer que… ¡le ha sido infiel con Süreyya! Y además le cuenta que le robó dinero y que con ese dinero… ¡hizo a Süreyya socia del club!

Nebahat no puede creerse lo que está escuchando y se marcha muy enfadada y con la idea cada vez más clara de no contarle que no se esta muriendo para que, su todavía marido, sufra un poco más. ¿Hasta cuando pondrá mantener oculto este secreto?, ¿será este el fin de su matrimonio?