Ahmet pretende dejar sin nada a Şevval tras pedirle el divorcio: ¿qué hará ella cuando lo descubra?

A pesar de que ha decidido no denunciarla a la policía, Ahmet está seguro de que quiere separarse de Şevval. El empresario no puede perdonar lo que su mujer le hizo a su madre días antes de morir y no quiere seguir compartiendo su vida con ella.

Aunque ha tardado en darse cuenta, Ahmet por fin ha visto la verdadera cara de Şevval y por eso ha decidido quedar con su abogada para preparar el documento de divorcio. ¡Aunque ella le ha dejado claro que no quería separarse ni se lo va a poner nada fácil!

La abogada le pregunta a Ahmet si hay algún detalle que quiera especificar en la solicitud sobre el reparto de propiedades y él le deja clara su intención: “No quiero que Şevval reciba nada. ¿Podrá conseguirlo?”.

“Demostraremos que el patrimonio proviene de la herencia de su madre y no podrá recibir nada”, le aclara la abogada. Está claro que a Şevval no le hará ninguna gracia descubrir las intenciones de su marido, pero… ¿podrá encontrar la forma de quedarse con parte de su dinero?