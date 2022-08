En el último capítulo de ‘Hermanos’: Doruk sorprende a Asiye por su cumpleaños mientras que Ömer no deja de meterse en problemas

De nuevo el último capítulo de ‘Hermanos’ no ha dejado indiferente a nadie. Cada trama está cada vez más interesante y no podemos tener más ganas de saber cómo se desarrollan.

La decisión de Ömer de retirar la denuncia de Berk ha tenido repercusión más allá de entre sus hermanos. Oğulcan, su primo, se enfadó mucho cuando supo lo que había hecho. Orhan estuvo a punto de morir por ello y desde entonces dejó de hablarle.

Sin embargo, los jóvenes han hablado en el colegio. Ömer sabe que no es fácil perdonarle lo que hizo, pero aun así le ha pedido a Oğulcan que lo haga. El hijo de Orhan se ha querido hacer el duro, pero echa de menos a su primo y al final lo ha perdonado.

Melisa y Kadir han comenzado una bonita relación de amistad desde que los hermanos decidieron quedarse en Estambul y el mayor de los Eren rompió su relación con Süsen. Kadir se ha sincerado con la joven y le ha dicho que se arrepiente de haber dejado los estudios en su momento. Melisa le ha dicho que nunca es tarde, y que si él lo retoma podrían incluso estudiar juntos. ¿Aceptará Kadir?

Suzan y Nebahat siguen con el mismo tema de siempre: Akif. Las mujeres se han encontrado de nuevo en la empresa. Suzan se iba cuando Nebahat llegaba para encontrarse con su marido, pero la mujer de Kenan le ha advertido de que no podrían reunirse. Akif estaba hablando con otra mujer y planeando su cena a solas de esa noche. Suzan ha sido clara con Nebahat. Ella no es ni la primera ni la última amante de Akif, pero su esposa parece no querer verlo. ¿Le hará reflexionar este encuentro con Suzan?

Gracias a Akif, Ömer ya ha encontrado un trabajo con el que ahorrar algo de dinero para sacar a sus hermanos de la vida que llevan. El marido de Nebahat le ha ofrecido un puesto en su empresa como asistente personal.

Ömer está dispuesto a todo para ganar dinero, así que ha aceptado. Kadir lo ha visto en una muy mala situación, limpiando los zapatos llenos de barro de Akif. No se puede creer que su hermano se esté dejando humillar así por dinero, pero Ömer lo tiene claro y va a seguir adelante con su plan.

Es el cumpleaños de Asiye, y a Doruk se le ha ocurrido hacerle una bonita sorpresa. Tienen muchos problemas en la cabeza, pero es momento de que alguno de los hermanos Eren disfrute aunque sea un rato.

El joven ha ido a casa de Asiye y le ha sorprendido con un pingüino de peluche y unas flores. La joven no se lo puede creer. Además, Doruk se ha abierto por completo y le ha confesado a Asiye que la quiere mucho y que está enamorado. Después ha llegado Kadir, a quien no le ha hecho mucha gracia la escena. ¡Aunque sin duda ha sido precioso!

Ömer también está celebrando su cumpleaños, aunque en casa de Ayşe. La joven ha organizado una pequeña fiesta en casa para ayudarlo a disfrutar y despejarse de los problemas diarios. Sin embargo, nada ha salido como esperaban.

Berk y Tolga, el exnovio de Ayşe, han llegado a la casa con una actitud muy chulesca. El joven no soporta que Ömer viva en casa de su expareja. Las continuas provocaciones de Tolga y Berk han acabado en una fuerte paliza del Eren al exnovio de Ayşe. ¡Tolga incluso se ha quedado inconsciente! ¿Se recuperará?

Está todo muy interesante. ¿Quieres saber cómo continúa? ¡No te pierdas cada lunes y martes un nuevo capítulo de 'Hermanos' en Antena 3 a las 22:45!