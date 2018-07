¿Cuál es el pequeño 'problemilla' de Laura?

El Gran Hotel no pasaba por el mejor de sus momentos. Después de que Diego firmase su venta, todo parecía indicar que el establecimiento cerraría sus puertas al público, algo que Dña. Teresa no estaba dispuesta a permitir mientras tuviera una sola oportunidad de recuperar el control del hotel. Esa oportunidad es Javier, a quien no duda en presionar para que se case cuanto antes con Laura, ahora que sabe que es millonaria. ¿Habrá sido peor el remedio que la enfermedad?