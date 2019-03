Remataremos todo lo que quedó en el aire

Adam Jezierski, el actor que durante dos años ha dado vida a Gorka en Física o Química, vuelve en los dos últimos capítulos de la sexta temporada.

En una entrevista exclusiva para antena3.com, el actor nos cuenta que supone la vuelta a casa, "ningún rodaje hoy en día me va a dar lo que me da este, llegar, que te conozca todo el mundo. Todo es muy entrañable, no hay que ganarse a nadie".

Jezierski confiesa que le apetecía cerrar la trama que había quedado en el aire y resolver la historia de amor entre Gorka y Paula. "Hay que dejar al espectador con una sonrisa en la cara".



Por último, y visiblemente emocionado, el actor se despide con unas bonitas palabras, "estaré eternamente agradecido a la gente por lo que ha querido a Gorka. Para mi ha sido un placer hacer este personaje y le guardo un huequito en el corazón"

¿No estáis deseando ver ya los dos últimos capítulos?