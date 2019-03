Eran las 22.32 horas y acababa de arrancar el esperado penúltimo capítulo de la temporada de Física o Química. Entonces, debido a un error técnico en Abertis, distribuidora de la señal, se repitió en bucle el mismo fragmento de una escena con Alma, Ruth y Román. El fallo saltó también a la emisión de Neox y Nova.

La noche terminó con cinco 'trending topic' en Twitter, 9 grupos en Facebook y un remix

Pese a que el error se subsanó pasados unos minutos, la audiencia más activa en las redes sociales elevó a categoría de trending topic en Twitter una de las frases del personaje de Úrsula Corberó, "me quemaría por dentro", que es como ya se conoce el bucle en Internet.

El efecto #mequemaríapordentro

Originales y especialmente inspirados, los seguidores de FoQ que se engancharon al #mequemariapordentro aplicaban la frase a situaciones cómicas y de la vida diaria: "No tengo fuerzas para hacer hoy una práctica que entrego mañana, pero #mequemariapordentro suspender la asignatura", "#mequemariapordentro que no me tocara la lotería tampoco este año", "Su tuviese que trabajar el puente que viene #mequemariapordentro" o "Si bebiera colonia en vez de cerveza... #mequemariapordentro".

La noche avanzaba y entre los 10 términos más citados en Twitter en España se habían 'colado' ya #neox, #antena3, #foq, el consabido #mequemariapordentro y, un poco más tarde, #gorka, gracias a la reaparición del personaje de Adam Jezierski en Física o Química. Mientras, en Facebook brotaban grupos como "A mí también me quemaría por dentro que Ruth dejara Madrid". En total, los usuarios crearon nueve grupos en Facebook.

Aunque anoche algunos bromeaban en Twitter con la posibilidad de que #mequemariapordentro se convirtiera en politono, lo cierto es que esta madrugada ya se ha generado una versión remix de la frase de Ruth.