Después de que Yoli entregase el examen en blanco, Ruth y Román hablan sobre su historia. Ruth no quiere que Clara ni ningún profesor se entere, pero Román la pone entre la espada y la pared; si no es capaz de arriesgar nada por ellos a lo mejor no merece la pena seguir.

____________________________________________________________

Fer ha querido aproximarse de nuevo a David volcándose para que apruebe. David está muy agradecido porque si no hubiese sido por él hubiese echado todo a perder.