Estáis hechos el uno para el otro

Paula no puede más, su madre no puede quedarse con Isaac, Cova está estudiando para sus exámenes y no puede dejar al niño sólo.

En su decisión de llevárselo a clase, se topa con la negativa por parte de los profesores. Pese a todo, Cova a hecho mucho por su amiga. Una amistad que les ha unido muchísimo hasta el punto de entenderse con sólo miradas.

Paula está preocupada por Cova, sabe que le pasa algo y que posiblemente ese algo tenga que ver con Julio. Su opinión está clara, Cova y Julio siempre estuvieron hechos el uno para el otro.