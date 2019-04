Berto espía a Vicente del Bosque

¿Cómo afronta Berto esta temporada? ¿Y tú?

Con ilusión los dos. Yo por seguir trabajando y Berto por la cantidad de cosas nuevas que afronta: equipo de fútbol, puesto de trabajo en el colegio, Verónica…

¿En qué ha evolucionado tu personaje en estas temporadas?

El personaje empezó a evolucionar en la tercera temporada. En la segunda lo intentó, pero hicieron daño a su hermana y sacaron lo peor de él, pero en la tercera desde que conoce a Blanca, se interesó por sacarse el graduado, conseguir un trabajo... Ahora en la quinta esa idea está más asentada. Busca mantener su trabajo y, creo, una pareja.

¿Cómo va a ser ese trío amoroso con Verónica y Vaquero?

Muchas veces en ficción se buscan tres personas para generar conflictos alrededor de una pareja. Como por ejemplo Martín, Blanca y Berto. En este caso el trío va por otro lado.

¿Qué tal con las nuevas incorporaciones de esta temporada? Tanto mayores como jóvenes

Pues bien. Es difícil adaptarse a un grupo y creo que ellos lo han hecho muy bien. Creo que el entrar a formar parte de ‘Física o Química’ hace que todo el mundo lleve una predisposición a pasárselo bien y a disfrutar la experiencia. Trabajando por supuesto, y que en esto como en todo también tenemos momentos regulares.

"Me quedo con Luis Aragonés que nos ayudó a conseguir una Eurocopa"

¿Cómo va a ser la faceta ‘Berto entrenador de fútbol’?

Pues aunque sea un poco desastre parece que va disimulando que no tiene ni idea de fútbol. Berto hace y copia gestos que ve en la tele. A su favor decir que intenta trabajárselo leyendo libros de tácticas, vídeos en internet...

¿En qué entrenador se va a fijar? ¿cuál es tu entrenador favorito?

Hombre, creo que hay unas fotos que le han pillado espiando a Vicente del Bosque (risas). Yo de momento me quedo con Luis Aragonés que nos ayudo a conseguir una Eurocopa. “Señor Del Bosque en su mano está que cambie esta respuesta...” (risas) Es broma.

Berto ha ‘espiado’ los métodos de Vicente del Bosque con la selección española, ¿va a utilizar tu personaje alguna de sus tácticas para ganar la Liga el Zurbarán?

Creo que no. Por eso España va a hacer una buen mundial y el Zurbarán se tendrá que encomendar a sus buenos delanteros y "a echarle h..... " que es muy de Berto.

¿Cuál crees que va a ser el papel de España en el Mundial de Suráfrica?

Creo que va a hacer un buen Mundial. Saben que están en un momento de forma espectacular y que tienen en su mano volver a hacer historia. Espero también que toda la presión que tienen encima la tengan de suerte en el campo.

¿El rival más peligroso de la Selección en el Mundial?

¿Y cual no? Jugártela a un partido hace que todos sean peligrosos. Italia querrá revancha por los cuartos de la última Eurocopa.

¿Cuál es tu jugador favorito de la selección?

Xabi Hernández, del Barcelona. Creo que no soy nada original (risas).

¿Con qué jugador (histórico o actual) te gustaría jugar una pachanga?

Michael Laudrup, el jugador danés que estuvo en el Real Madrid y del Barcelona.

¿Qué jugador era tu ídolo cuando eras pequeño?

Y ahora. Raúl González Blanco del Real Madrid. Ninguno de sus amigos y enemigos podrá decir que Raúl no es un deportista. Y yo veo en el fútbol (todavía) un deporte por encima de todo que al fin y al cabo es lo que me gusta.

¿Qué te ha parecido el entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas?

¿No han entrenado mucho no? (risas) es broma. Creo que los porteros han sido los que más han sudado. También he visto que había muchos espectadores en el entrenamiento. Nos tienen muy ilusionados.

Álex, tu juegas al fútbol de manera aficionada ¿Qué tal se te da? ¿con que jugador podrías comparar tu estilo?

Normal, se me da normal. Malo no soy, pero de pequeño era mejor. A mi siempre me ha gustado jugar en medio campo. Así que imagínate cualquier fuera de serie en esa posición, Xavi Alonso por ejemplo, pues réstale el 90% de todo para que quede yo jugando con amigos (risas).

¿Con qué jugador te intercambiarías la camiseta?

Raúl, sin dudarlo.