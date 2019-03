"Alma y Álvaro llegarán muy lejos"

Sandra está encantada con el papel de Alma, ya que asegura que con ella ha aprendido a andar en tacones y caminar por las alturas con cuidado para no caerse. Me ha dado muchas posibilidades y me ha espabilado , me encanta hacer un personaje y que la gente por la calle me diga enhorabuena. Me gusta mucho

Uno de los atractivos del personaje que interpreta Sandra es la intriga que despierta, y esta temporada no se quedará atrás, ya que Alma va a engañar mucho. Veremos una Alma un poco más rockera, ya que es el look que le han dado este año con su vestuario.

Respecto a las nuevas incorporaciones de la serie, Sandra nos ha contado lo bien que se lleva con todos, aunque por su trama coincide más con Álex Batllori, Álvaro en la serie.

De Álvaro... hay amores que matan, con eso te digo todo. Vamos a llegar muy lejos yo creo. Con Álex Batllori al principio nos mirábamos y nos daba mucho la risa pero ahora muy bien, además se nota que ha trabajado.

Por último, Sandra, entusiasmada con su trabajo en la serie, nos cuenta que lo mejor que le ha regalado Física o Química es el día a día.