Después de unas vacaciones, vuelta al cole

Física o Química vuelve a la carga y ya empieza a haber movimiento por plató. Nuevos sets, pruebas de vestuario, reuniones de guión y primeras citaciones con los actores después de sus vacaciones. Allí nos hemos encontrado con Álex Hernández, Andrea Duro, Sandra Blázquez y Álex Martínez; (Salva, Yoli, Alma y Jon en la serie) a los que hemos querido preguntar por sus vacaciones.

"Lo que quería era volver a trabajar y ver a mis compañeros" dice Álex Martínez, que nos cuenta además que ha aprovechado para descansar y para sacarse el carné de conducir a la primera. Aunque no es el único porque también Andrea Duro se ha puesto las pilas con el coche. Otro que está a punto de sacarse el carné ha sido Álex Hernández quién también ha aprovechado el tiempo de vacaciones para cuidarse y ponerse en forma. "Me he machacado en el gimnasio aunque no se nota", nos dice.

Pero si alguien tenía ganas de volver a grabar, esa es Sandra Blázquez. La actriz que da vida a Alma nos confiesa, "me gusta mucho estar aquí, estaba deseando volver al trabajo". La actriz ha aprovechado estas vacaciones para hacer lo que más le gusta, viajar. "Me cogí un coche y estuve 15 días por Cuba". Allí también ha estado Andrea Duro rodando una película que se llama Juan de los muertos en la que Andrea da vida a una heroína caza zombis...

La noticia más importante es que ya empieza el rodaje de la séptima temporada.