Los compañeros se despiden de Javier Calvo

Andrea Duro: "Que te quiero mucho y que te voy a echar mucho de menos"

Enrique Arce: "Nos dejas, pero tu espíritu estará con nosotros, eres el alma de Física o Química. [...] Te llevamos en el corazón"

Álex Martínez: "He disfrutado mucho aquí contigo, has sido mi compi de camerino desde que llegué. Te voy a echar mucho de menos que te vaya genial"

Álex Hernández: "Ha sido un placer grabar contigo, eres una gran persona que se te ha cogido cariño y espero que te vaya muy bien en el futuro."

Sandra Blázquez: "Desde que hemos empezado hasta ahora nuestra relación se puede dibujar hacia arriba, quiero que siga creciendo y que espero que te vaya muy bien"

Álex Batllori: "Me ha encantado trabajar contigo, eres uno de los mejores actores con los que he podido trabajar me lo he pasado espectacular, eres un crack"

Lorena Mateo: "Que te quiero, que te quiero mucho, eres un grandísimo compañero y que te voy a echar mucho de menos"

Adrián Rodríguez: "Que lo quiero un montón, no sabe lo que le quiero, he tenido mucha suerte de tenerle como compañero, como amigo y le mando un beso enorme porque sin él estoy no hubiese sido posible".