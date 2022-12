Ana Milán: Los guiones todavía consiguen sorprenderme

"Olimpia ha dicho ya basta", Ana Milán comienza así la entrevista hablando de su personaje, al que le ha llegado el momento de ponerse las pilas y ordenar un poco su vida.

"Ella es muy estricta con todo el mundo y con ya le iba tocando serlo con ella misma".

Echo de menos a muchos compañeros

Ana Milán asegura que es su temporada favorita. "Es increíble, llevo desde el capítulo uno de FoQ y cuando empecé a recibir los guiones de esta temporada me empecé a divertir mucho, lo leía y me robaban carcajadas". La actriz nos afirma que si los guiones le están sorprendiendo cuando lo ha visto todo, es sinónimo de que se están haciendo las cosas muy bien.

Si bien es cierto, durante todos estos años son muchos los actores que han pasado por la serie y ya no están. Ana Milán aprovecha para dedicarles unas palabras muy bonitas, "echo de menos a Xavi Mira, Joaquín Climent, Bart Santana, Nuria González con la que compartía camerino... Les echo de menos y muchas veces me faltan pero llega gente nueva que me gustan que son estupendos".

Han sido muchos años y pese a todo, Ana Milán nos cuenta que con la mayoría sigue en contacto, "se que nos tenemos mutuamente mucho cariño".



Por último, también nos ha hablado sobre Sexo en Milán, su primer libro que saldrá a la venta en Otoño, un libro de chicas para chicas que deberían leer los chicos, tal y como ella misma lo venda. Una gamberrada hecha entre amigos que ha sido muy divertido escribir, cuenta la actriz.