Alma y Teresa, las chicas venenosas del Zurbarán

Lucía, ¿te ha enseñado Sandra algún truco para ser la más mala del Zurbarán?

De Sandra tengo que aprender muchas cosas y siempre me da consejos. Ella ya lo ha vivido y me enseña un montón de cosas.

¿Os gustan más vuestros personajes ahora o antes?

Sandra: Yo me quedo con la Alma de antes, con la mala malísima, con la que se salía con la suya siempre, esa me gusta. La Alma de esta temporada ha llorado mucho, no lo ha pasado muy bien.

Lucía: Yo me quedo con la Teresa de ahora, a nivel de interpretación te permite jugar mucho más que antes.

Habéis estado rodeadas de serpientes y tarántulas en el pabellón ‘Veneno’ de Faunia, ¿creéis que vuestros personajes son como ellas: bellas por fuera y venenosas por dentro?

Sandra: Creo que las serpientes son mejores (risas) pero por supervivencia, nada más (risas). Creo que defendería antes a la serpiente que a Alma, el animal seguro que lo hace por instinto (risas).

Lucía: La serpiente ataca porque no le queda otra, nuestros personajes lo hacen por jorobar (risas).

¿Cómo ha sido vuestra experiencia en el pabellón ‘Veneno’ de Faunia?

Sandra: Pensaba que iba a ser mucho más fácil, cuando ves a las serpientes y tarántulas a través del cristal piensas: “va, no me da tanto miedo”, pero cuando te lo ponen delante piensas “uff, no pensaba que la serpiente era tan grande y pesaba tanto...”, pero me ha gustado muchísimo.

Lucía: Al principio lo he pasado un poco mal, buscaba la salida (risas). Cuando he visto a la serpiente en su terrario no me daba tanto miedo y pensaba que era muy bonita, pero cuando la tenía encima ¡¡¡ufffff!!! Pero ha sido fantástico, nunca me había imaginado que iba a coger una serpiente y una tarántula.

De todos los animales que habéis visto ¿cuál ha sido el que más os ha gustado?

Sandra: La cobra real, ¡espectacular! Está quieta y cuando te acercas se mueve. También una rana venenosa de color azul que era muy chula y parecía un dibujo animado.

Lucía: La cobra real, es muy inteligente y cuando te acercas a su terrario, ¡se mueve!

¿Qué es lo que más vais a echar de menos de la serie?

Sandra: El día a día, el levantarme por la mañana y pensar “me voy a ‘FoQ’”. Ahora me levantaré y haré otras cosas, pero no iré a ‘Física o Química’.

Lucía: A los compañeros, entrar al plató y su olor, el equipo... todo.

¿Qué ha significado ‘FoQ’ en vuestras vidas?

Sandra: Para mí ha sido un regalo, una oportunidad para aprender, conocer gente...

Lucía: Una experiencia, he aprendido mucho, disfrutar día a día, conocer a mucha gente que vale la pena...