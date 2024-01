Megan Montaner y Unax Ugalde antes del gran estreno de Entre Tierras: "El rodaje ha sido muy especial"

Este jueves llega a Antena 3 Entre Tierras, la nueva ficción protagonizada por Megan Montaner y Unax Ugalde. La serie está ambientada en la España rural de los años 60 y cuenta la historia de María (Megan Montaner) una mujer andaluza que tiene que casarse a la fuerza con Don Ramón (Juanjo Puigcorbé), un terrateniente manchego que llega al pueblo con único objetivo: buscar una esposa.

María se ve obligada a aceptar si quiere garantizar el bienestar de su familia, pero lo que no se imagina es que su boda es por poderes y que con quien de verdad va a casarse es con Manuel (Unax Ugalde), el sobrino de Don Ramón. María tendrá que empezar de cero alejada de su familia y convivir con un hombre que vive anclado en el pasado.

Una historia que te atrapará desde el primer momento, con muchas sorpresas y emociones. Todo cambiará cuando José (Carlos Serrano), el primer amor de María, regrese de Alemania con un único objetivo: recuperarla.

Un rodaje muy especial para Megan y Unax

Antes del gran estreno de Entre Tierras, Megan y Unax nos hablan sobre Entre Tierras y nos confiesan que ha sido un rodaje muy especial: "Se ha dado en unas condiciones especiales", asegura Megan Montaner.

Unax no encuentra ninguna relación con su personaje: "Es un personaje muy oscuro, muy dolido por el pasado y yo por ahora no he tenido que pasar por ese trance", señala Unax. Megan, por si parte, cree que se parece mucho en la tozudez: "María lo es mucho, y yo también", admite la actriz.

Los dos protagonistas confiesan que la serie esta muy bien ambientada y que los espectadores van a disfrutar con la historia: "Vamos a ver dos mundos muy diferentes, es un retrato muy bonito de la España de aquel momento", cuenta Unax. ¡No te lo puedes perder, el jueves a las 22.45h en Antena 3!