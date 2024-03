Manuel descubre la trampa de José: “Querías hundirnos y quedarte con María”

Manuel va a visitar a José a la fábrica. Sabe que todo lo del trigo fue idea suya y que nunca existió ningún trato con los franceses.

“Lo de la empresa francesa era mentira, enséñame esos contratos”, señala Manuel. José intenta defenderse, pero Manuel le agarra por el cuello: “Te inventaste todo eso para intentar hundirnos y así quedarte con María”, apunta.

José le dice que se está equivocando, pero Manuel sabe que no: “Ya da igual lo que hagas, María no va a confiar en ti nunca más, la has perdido para siempre”, le dice Manuel antes de irse.

Lo que el manchego no se imagina es que José tiene guardado un as bajo la manga. Ya le da igual todo y decide manipular la moto de Manuel.