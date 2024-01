Begoña Maestre interpreta a Justa en Entre Tierras: "Mi personaje está obsesionada con los Cervantes"

Este jueves a las 22:45 horas no te pierdas en Antena 3 un nuevo capítulo de Entre Tierras. La ficción ha sido todo un éxito en su estreno, arrasando en audiencias y convirtiéndose en el mejor estreno de una ficción española en casi dos años.

En el segundo capítulo de Entre Tierras conocemos a Justa, la mujer que cuida la finca de los Cervantes y de la que María deberá aprender para su nuevo vida en La Mancha. Begoña Maestre es la actriz encargada de dar vida a este personaje: "Es una mujer muy dura, con el peso de la tradición, de campo. Ha sufrido mucho y esta obsesionada con los Cervantes", señala la actriz.

Su personaje guarda muchos rencores y secretos y la llegada de María trastornará su vida: "Ha tenido muy mala vida, y ahora que llega María se piensa que le va a quitar todo lo suyo", confiesa.

"Es uno de los personajes más bonitos de carrera"

Begoña Maestre se siente feliz, está muy emocionada con todo lo que conlleva Entre Tierras: "Me emociona volver a Antena 3, formar parte de un producto de tanta calidad, me emocionan mis compañeros de reparto y me emociona el personaje que me ha tocado porque es uno de los más bonitos de mi carrera", señala.

La actriz asegura que la fotografía de Entre Tierras es "brutal" que marca la diferencia de la serie: "Tiene unos personajes muy bien definidos y una historia que es nuestra historia", añade. ¡No te pierdas la entrevista completa a Begoña Maestre en el vídeo arriba!