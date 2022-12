Soledad y Simón se besarán

Aurora pide a su hermano que confíe en ella y deje que Tula trate a Esperanza. Deciden dejar a Esperanza en manos de Tula: Gonzalo y Aurora ayudan a Tula a preparar una medicina para la niña.

Lesmes no está nada satisfecho con la decisión de María, pero ésta se mantiene firme.

Don Anselmo rechaza la tabla de salvación que le ofrece el primo de Olmo. Le avisa que no se repetirá. Don Anselmo hace ver a Terence que podrían necesitar del apoyo de Francisca, y para ello necesitan a Soledad. Sale en su busca pero Terence vuelve sin Soledad. No la ha encontrado por ninguna parte. Terence va al encuentro de Simón buscando a Soledad. Simón se hace a un lado. Soledad no lo quiere.

Francisca sigue sin poder hablar con Madrid. Juan Manuel, el abogado, se presenta para avisar de sus intenciones.

Nicanora da a Quintina clase de cocina y pide que traiga a Hipólito. Intenta drogarlo: prepara dos raciones de estofado afrodisiaco. Una para ella y otra para Hipólito, así intenta aprovecharse de él. Éste sale huyendo y la profesora culpa a Quintina.

Alfonso da trabajo provisionalmente a Isidro. Aníbal se lo agradece. Lo necesitaban.