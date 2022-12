Raimundo, sorprendido de tener a Martín delante

Fernando no puede si ella no “colabora”. Hastiado y furioso, se va, sin conseguir su propósito dejando a María en paz. María es dura con él, lo desprecia sin ambages.

Alfonso y Emilia se convencen mutuamente de que quedarse con el niño es lo mejor. Emilia, feliz, aún no sabe qué le dirá a Raimundo. Le cuentan la verdad a Raimundo, él les hace ver que están equivocados.

Aurora tiene celos de Carmen. Se siguen acumulando las dudas en la cabeza de Tristán.

Los Mirañar están decididos a denunciar. Hipólito no tiene más remedio que decir la verdad.

Mientras sigue Gonzalo encontrándose con la emoción de la gente, ahora le toca el turno a su abuelo Raimundo. Pero no lejos, Mauricio le cuenta a Francisca todo lo que ha averiguado sobre Gonzalo, Aurora y Carmen… Gonzalo viene a dar la cara y a decirle que no le tiene miedo. Sin querer da más pistas a Francisca… ha descubierto/deducido la verdad sobre Aurora. No quiere desenmascararla sino pactar.

Isidro y Rita van a confesar a Aníbal su amor cuando llegan a casa y lo encuentran sangrando.