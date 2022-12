Pía roba a Candela

Fernando no puede evitar presumir de lo que hizo: fue él quien mató a Lázaro. Luego Mauricio y él irán a contarle a Francisca la verdad sobre Lázaro. Ella los felicita. Sabrá agradecer lo que han hecho por María.

Soledad cuenta a su madre lo ocurrido con Luis antes de que se entere por terceros, insiste en que está enamorada del músico y que mantiene una relación con él. Francisca no lo pone en tela de juicio, pero sólo por no llevarle la contraria… Francisca no apoyará a Olmo contra Soledad. Sólo quiere estar tranquila.

También Pedro la pone al día de lo que ocurrió al finalizar el secuestro. Se entera así de cómo Raimundo le salvó en última instancia.

Evarista viene a reclamar su dinero y Pía la emplaza para mañana. Lo hará esta noche. Candela pilla a Pía intentando robarle. Le pide explicaciones. Pía huye.

Hipólito busca sin éxito a Quintina, no hay rastro de ella ni de los feriantes, es como si se los hubiera tragado la tierra.

Gonzalo se desahoga con Don Anselmo, y asegura estar pasándolo muy mal por el amor que siente por María. Don Anselmo ya no puede más con esta blasfemia, y no vale lamentarse ahora, tuvo su oportunidad de elegir. María quiere empezar una nueva vida, para ello tiene que cesar la “guerra” que hay entre ellos. Los chicos están “haciendo las paces” cuando llega el Capitán Herrero con malas noticias… Lázaro no pudo violar a María porque le castraron años atrás por sus crímenes.