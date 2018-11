MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.963

Ante la acusación de Fernando de que sus hijos no han muerto en el incendio que asoló su casa en Cuba, María no tiene otra opción que decir la verdad. Pero no piensa hacerlo entre las paredes de La Casona, sino lejos de Puente Viejo. ¿Tendrán esa conversación con total sinceridad?