MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1955

La salud de Elsa cada vez está peor y Antolina no para de presionarla para que haga su trabajo sin descanso. Se defiende diciendo que ella es la que está embarazada y la que necesita los cuidados, no ella. Dolores decide acudir a la casa y la situación que se encuentra es muy desagradable: el comportamiento de Antolina con Elsa no es adecuado. ¿Cuánto tiempo aguantará Elsa esta situación?