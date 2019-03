MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2.033

Con un gran dolor en su interior, Don Anselmo confiesa qué es lo que le dijo al Sargento de Puente Viejo. Ahora ya saben que las dos historias que le dieron a las autoridades no concuerdan. Carmelo y Berengario tienen que mostrarse calmados y sostener su versión de que ellos no mataron a los Molero. Anselmo no deja de torturarse al haber puesto en peligro a dos de sus grandes amigos.