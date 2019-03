MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 2.041

Prudencio intenta que Francisca le deje marchar, tras cumplir con las obligaciones que le había exigido Francisca. Prudencio quiere dar un cambio en su vida y llevar las riendas de su propio destino, algo que Francisca no permitirá: "Ya me ocuparía yo de que no encontraras trabajo, aún dudas de lo que soy capaz".