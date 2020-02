‘El secreto de Puente Viejo’: Tiburcio confiesa su secreto al sentirse presionado

Dada la extraña actitud que Tiburcio está teniendo en los últimos días, Hipólito no ha tenido más remedio que interrogarlo para saber lo que le ocurre. Agobiado por no lograr la cantidad de dinero que Estefanía le pide para separar de su vida, Tiburcio no tiene más remedio que confesar lo que realmente le está ocurriendo… ¿Qué le habrá parecido a Hipólito? ¿Le habrá contado toda la verdad? ¡Descúbrelo todo en el vídeo!

Adelántate a la emisión de los capítulos en ATRESplayer PREMIUM.