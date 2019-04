Severo y Candela leen la carta de despedida de Venancia

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.701

Con sus medicamentos, sus ropas y todas sus pertenencias, Venancia se ha marchado de Puente Viejo para no volver. "Me voy a donde no se me trate como una criminal", dice Venancia en la carta tras ser acusada por Candela de la desaparición del pequeño. Ella, la única persona que puede saber dónde está Carmelito, se ha marchado. ¿Cómo lo encontrarán ahora?