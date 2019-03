MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.646

Prudencio tiene que decirle algo muy importante a su hermano Saúl; a Julieta le han ofrecido regentar una posada en Salamanca y él no lo sabía. Lo que Prudencio no se esperaba es que su hermano está dispuesto a ir con ella. Parece que el plan que ocultan Francisca y Prudencio no está saliendo como esperaban.