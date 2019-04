Prudencio a Saúl: "Julieta y yo estamos hechos el uno para el otro"

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.703

Saúl se ha enfrentado a Prudencio en la intimidad para mostrarle todo el odio que siente por él tras lo ocurrido con Julieta. "Un hermano digno de considerarse como tal, no hace lo que tú me has hecho", confiesa Saúl al defender su hermano la relación con la joven. ¿Cómo acabará esta lucha de hombres enamorados por una misma mujer?