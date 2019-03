Noticias sobre el paradero de Julieta

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.623

Saúl jura a Consuelo haber hecho todo lo posible por encontrar a Julieta, pero que no ha obtenido resultados. Consuelo está cada vez más preocupada, pero aún tiene algo de seguridad en que Julieta va a volver a Puente Viejo. Adela trae la gran noticia de que alguien vio a Julieta en el pueblo, pero que esta le pidió que no dijera nada. ¿Por qué no querrá Julieta que sepan dónde está? ¿Querrá volver algún día a enfrentar lo sucedido?