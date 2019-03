Matías confiesa seguir enamorado de Beatriz

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.536

Matías se queda pasmado, sin palabras con el cambio físico de Beatriz, pero la cosa entre ellos ya no tiene remedio. Matías reconoce ante Nicolás que sigue enamorado de Beatriz pero que no piensa volver con ella. La joven siente que ha tomado una decisión demasiado arriesgada en el pasado y que no hay manera de volver con el chico al que verdaderamente ama.