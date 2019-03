MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.646

Francisca sabe lo que quiere, y ha ido directamente a buscar a Adela ya que Carmelo no estaba en el ayuntamiento. Adela intenta mantenerse firme y no caer en las redes de la señora Montenegro, pero ella no se rinde y le sigue hablando con un sentencioso desprecio. ¿Cómo terminará esta guerra?