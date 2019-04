MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1444

Después de la muerte de Mencía y tras ver a Carmelo en una situación tan dura, Candela no soportó vivir esas duras emociones. Debido a su embarazo, la mujer de Severo debería guardar reposo y no alterarse con tan duros sentimientos. Sufre unos leves pinchazos en su barriga pero pronto Lucas descubrirá que no hay de qué preocuparse.