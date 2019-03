MEJORES MOMENTOS |CAPÍTULO 1.769

Consuelo no puede entender como su nieta se va a casar con un hombre sin amarle. Le preocupa que Julieta nunca encuentre la felicidad al lado de un hombre pero, ¿es esto lo que preocupa a la joven? Sin embargo, a Julieta no le queda otra opción que darle el 'sí, quiero' al Ortega que no ama.