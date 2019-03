Julieta pierde la esperanza en los hombres de Puente Viejo

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.691

Julieta está desesperada y malhumorada al no saber cuándo llegará el momento de que Saúl salga de la cárcel. Consuelo no puede aguantar más la actitud de su nieta e intenta que la joven le cuente lo que le sucede, ¿lo conseguirá? Dándole vueltas a las conversaciones con Carmelo, Julieta recuerda que no se fía del zagal que tanto la está ayudando pero, ¿cuál es su motivo? ¿Ha perdido la confianza?