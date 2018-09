MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.921

Gonzalo vuelve a colarse en el despacho de Fernando para pedirle el dinero que le corresponde a su esposa de la herencia de Francisca Montenegro. Mesía le da malas noticias, la mayor parte de la fortuna de Francisca está invertida en tierras y acciones y no se puede transformar en dinero de un día para otro. Confirma que mañana podría mandarles acciones y bonos como parte de la fortuna, pero necesita una dirección. Gonzalo no acepta la propuesta, quiere el dinero en mano, pero no va a desvelarle nada más.